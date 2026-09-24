Москва24 сен Вести.В Александринке в следующем году рассчитывают принять гастроли трех зарубежных театров. Все они базируются за пределами своих государств, ставят спектакли на своих национальных языках.

Об этом рассказал журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой президент Александринского театра Валерий Фокин.

В 2027 году надеемся, что приедут три театра сразу, которые играют на своем языке, но в других странах. Я никогда не знал, не мог подумать, что, например, в Караганде, в Казахстане, есть государственный театр, который играет на немецком языке. Это еще исторические вещи, когда их туда переселили еще давным-давно, но они сохраняют язык для определенного круга, уже следующих поколений. Или, например, в Македонии - турки. В Македонии есть театр, который играет на турецком языке, для своего тоже круга. … Должны приехать из Будапешта, сербский театр. … Мне кажется, это интересно. Интересно их еще поженить, завязать их отношения с нашими национальными театрами. Мне кажется, такое расширение сразу и границы расширяет, и, так сказать, кругозор, и дает новый импульс сказал Фокин

Александринский театр начал активно сотрудничать с театрами Китая и Индии, ранее заявлял он.