Украинские театры хотят вернуться на российские площадки с гастролями Росконцерт: многие театры Украины хотят возобновить гастроли в России

Москва9 сен Вести.Театры Украины хотят вернуться на российские площадки с гастролями. С таким заявлением выступил начальник отдела гастрольных программ Росконцерта Владимир Черкасов в пресс-центре ТАСС. По его словам, Росконцерт получает такую информацию.

Он также добавил, что направление зарубежного сотрудничества для Росконцерта сейчас ограничено странами СНГ. Ранее организация работала со странами Прибалтики, но в настоящее время эта практика прекращена.

Ранее в эти перечни стран входила Украина, которая сейчас по известным причинам не принимает естественно участия, хотя мы получаем информацию такую, что многие театры хотели бы вернуться на российские площадки добавил Черкасов

С 18 августа идет прием заявок на участие во Всероссийском гастрольно-концертном плане российского министерства культуры. Заявки принимаются до 5 октября. Но пока Росконцерт не планирует расширение числа стран-участников программы "Больших гастролей". Заявки на участие принимаются от региональных учреждений культуры, национальных коллективов и театров, а также от русских театров ближнего зарубежья.

На культурный обмен с западными странами повлияли европейские санкции против РФ, введенные после февраля 2022 года.