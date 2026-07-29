В США намерены устроить совместный концерт артистов России и Украины

Кук: США хотят провести совместный концерт российских и украинских музыкантов В США намерены устроить совместный концерт артистов России и Украины

Москва29 июл Вести.В Соединенных Штатах Америки планируют собрать музыкантов Российской Федерации и Украины для совместных концертов. Об этом РИА Новости рассказал глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук.

Мы пытаемся собрать украинских и российских музыкантов, чтобы они вместе выступили в Америке отметил он

Кук уточнил, что уже через две недели пару недель в Баварии будут собраны некоторые российские и украинские музыканты. При этом Кук не стал утверждать, что эти музыканты могут выступить в Германии.

Кук считает, что культурные обмены между РФ и Украиной могут содействовать диалогу и прекращению конфликта.

Ранее он рассказал, как президента США Дональда Трампа позабавил символический привет от российского лидера Владимира Путина в виде хоккейной шайбы.

До этого Кук заявил, что Российской Федерации и Соединенным Штатам Америки необходимо снова стать друзьями.