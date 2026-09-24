Москва24 сен Вести.Александринский театр показывает рекордную посещаемость – залы заполняются почти на 100%, причем аншлаги собирает даже драматическая классика. Об этом в интервью журналисту информационной службы "Вести" Александре Суворовой заявил президент театра Валерий Фокин.

Зрители у нас заполняют залы очень активно, если говорить про наш театр. У нас рекордная просто посещаемость. При тысячном почти зале – это почти 90%, больше даже, почти 100% аншлаги, причем на классику, на драматическую классику