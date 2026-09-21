Пушилин: явка на выборах в ДНР превысила 80%, несмотря на провокации противника Пушилин: ответом на провокации противника стала явка на выборах в ДНР

Москва21 сен Вести.Провокации со стороны противника не были сюрпризом, ответом на них стала высокая явка на выборах в Донецкой Народной Республике, превысившая 80%. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Для нас не было никаких сюрпризов. Со стороны противника провокации, со стороны наших жителей абсолютно понятная позиция. Традиционно высокая явка, которая превышает 80%. И мы действительно здесь с пониманием относимся, почему это важно, потому что для нас это те выборы, которые, по сути, вот заканчивают этот цикл политической интеграции заявил Пушилин

Глава региона также выразил благодарность председателю ЦИК Элле Памфиловой и всем, кто организовывал избирательный процесс на местах.

Памфиловой Элле Александровне большие слова благодарности. Ну а всем тем, кто на местах работал, ну, здесь просто низкий поклон за то, как это все было организовано сказал Пушилин

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все попытки вмешаться в ход выборов и представить их недемократическими и несвободными были разоблачены.