Пушилин: урожай в ДНР убран на 85% территорий, работа продолжается

В ДНР собрали урожай на 85% территорий Пушилин: урожай в ДНР убран на 85% территорий, работа продолжается

Москва17 авг Вести.Урожай в Донецкой Народной Республике убран на 85% территорий, несмотря на удары противника и пожары. Об этом ИС "Вести" заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что работа ведется сразу по всем направлениям.

Занимаемся и уборочной компанией, потому что для развития сельского хозяйства важно внимание со стороны региона и государства. сказал он

По его словам, противник как ранее уничтожал технику и посевы, так и сейчас продолжает это делать.