Москва17 авгВести.Урожай в Донецкой Народной Республике убран на 85% территорий, несмотря на удары противника и пожары. Об этом ИС "Вести" заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что работа ведется сразу по всем направлениям.

Занимаемся и уборочной компанией, потому что для развития сельского хозяйства важно внимание со стороны региона и государства.

сказал он

По его словам, противник как ранее уничтожал технику и посевы, так и сейчас продолжает это делать.

Сотни гектаров было уничтожено за счет пожаров. Но это не останавливает наших сельхозпроизводителей, более 85% территории уже убрано, и эта работа продолжается

добавил Денис Пушилин