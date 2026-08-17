Москва17 авгВести.Урожай в Донецкой Народной Республике убран на 85% территорий, несмотря на удары противника и пожары. Об этом ИС "Вести" заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Он отметил, что работа ведется сразу по всем направлениям.
Занимаемся и уборочной компанией, потому что для развития сельского хозяйства важно внимание со стороны региона и государства.сказал он
По его словам, противник как ранее уничтожал технику и посевы, так и сейчас продолжает это делать.
Сотни гектаров было уничтожено за счет пожаров. Но это не останавливает наших сельхозпроизводителей, более 85% территории уже убрано, и эта работа продолжаетсядобавил Денис Пушилин