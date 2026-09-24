Москва24 сен Вести.Хочется обсудить усиление культурного сотрудничества внутри стран БРИКС. Таким желанием с ИС "Вести" поделился режиссер Валерий Фокин перед началом форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

Он подчеркнул важность использования наработанного за прошлые годы опыта сотрудничества в этой сфере.

Чего мне хочется - это попытаться все-таки как-то, раз уж я веду эту секцию, попытаться как бы добиться, что, может быть, все-таки мы поговорили бы о том, что надо сделать еще и что надо сделать более действенно для того, чтоб наше взаимодействие усилить, исходя из сегодняшних реалий, исходя из того опыта уже нескольких лет, когда мы с этим кругом партнеров работаем. Это новые партнеры для нас. … Страны БРИКС, страны Азии. Поэтому вот поговорить о том, что за эти пять лет уже там 6-5 лет, что мы наработали и как нам двигаться дальше