Москва24 сен Вести.Президент Александринского театра Валерий Фокин рассказал в интервью журналисту информационной службы "Вести" Александре Суворовой о предстоящих премьерах.

По его словам, в октябре выйдет спектакль по роману "Смерть Вазир-Мухтара" Юрия Тынянова об Александре Грибоедове.

Одну премьеру будем выпускать уже в октябре, а вторую премьеру должен сделать я в конце февраля. Это обе пьесы, оба материала на историческую тему. Историческая тема о России, о жизни страны. Один спектакль нашего худрука по прозе Юрия Тынянова о Грибоедове, но самое главное – об этом периоде его жизни и, так сказать, его всяческих приключениях, если можно так сказать, в том числе и трагических сообщил Фокин

Фокин также сообщил, что в конце февраля представит постановку по пьесе Евгения Водолазкина.

Я буду делать спектакль, который будет уже рассказывать о периоде после. У меня был спектакль "1881" об Александре Втором и его сыне Александре Третьем. Это будет спектакль по пьесе Водолазкина Евгения, нашего известного писателя, и уже о периоде следующем – 1912–1914-й год. То есть начало Первой мировой войны, такой сюжет, театральный, но он будет захватывать жизнь вот в этот период при Николае Втором уже рассказал Фокин

Фокин также сообщил, что в этом сезоне в театре начнет работать Константин Богомолов.

В этом сезоне начнет работать [Константин] Богомолов, Достоевского будет делать "Братья Карамазовы". Вот. Ну и наши режиссеры, у нас же тоже есть режиссеры и молодые в том числе. А из приглашенных – это Богомолов сказал Фокин

Ранее Фокин рассказывал о рекордной посещаемости Александринки – по его словам, залы заполнены почти на 100%.