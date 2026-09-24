Москва24 сенВести.На осень в Третьяковской галерее запланировано большое количество выставок. Об этом ИС "Вести" рассказала ее генеральный директор Ольга Галактионова.
Она рассказала, что среди выставок будут и "Русский стиль", и выставка Ивана Лубенникова, и выставка Льва Бакста.
У нас очень будет оживленная, насыщенная осень. У нас открывается выставка Ивана Лубенникова, это один из наших любимых художников, открывается выставка Бакста, открывается выставка "Русский стиль". И, конечно, стили и направления, и это будут, все ругают это слово, это будут блокбастеры, но они будут и научными блокбастерами, должна вам сказать, и очень интересными проектами, которые обязательно улучшат настроение и будут радостью для наших посетителей, как я думаюсказала Галактионова
Ранее гендиректор Третьяковки рассказала, где будут проходить выставки картин из галереи. В планах есть КНР, Гонконг и Казахстан.