Галактионова заявила, что эта осень для Третьяковки будет насыщенной событиями Галактионова о планах Третьяковки: осень будет насыщенная

Москва24 сен Вести.На осень в Третьяковской галерее запланировано большое количество выставок. Об этом ИС "Вести" рассказала ее генеральный директор Ольга Галактионова.

Она рассказала, что среди выставок будут и "Русский стиль", и выставка Ивана Лубенникова, и выставка Льва Бакста.

У нас очень будет оживленная, насыщенная осень. У нас открывается выставка Ивана Лубенникова, это один из наших любимых художников, открывается выставка Бакста, открывается выставка "Русский стиль". И, конечно, стили и направления, и это будут, все ругают это слово, это будут блокбастеры, но они будут и научными блокбастерами, должна вам сказать, и очень интересными проектами, которые обязательно улучшат настроение и будут радостью для наших посетителей, как я думаю сказала Галактионова

Ранее гендиректор Третьяковки рассказала, где будут проходить выставки картин из галереи. В планах есть КНР, Гонконг и Казахстан.