Москва24 сен Вести.Сохранять национальный код и воспитывать патриотов – это лишь часть функций, которые выполняет Государственный исторический музей. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор музея Алексей Левыкин.

Музей выполняет огромное количество функций. Это и функции хранения, и сохранения вот этого кода, национального кода, я бы сказал. Это функция образовательная и просветительская. Эта функция очень важная, особенно для нашего музея, исторического музея. Это функция воспитания не просто знающего человека, не просто культурного человека, а человека-патриота, человека, который любит свою Родину