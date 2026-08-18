Москва18 авг Вести.Галерея Ильи Глазунова планирует расшить культурную программу в поддержку участников СВО и членов их семей. Об этом сообщил ИС "Вести" начальник отдела экскурсионной и культурно-образовательной деятельности галереи Сергей Терентьев.

Музей посещают военнослужащие из разных уголков страны.

Многие бойцы приезжают к нам из небольших сел, даже деревень — это окраины России. И там нет своих музеев… Я слышал своими ушами, когда один из наших бойцов говорил, что побывал второй раз в жизни в музее, потому что жил далеко, где-то на Дальнем Востоке. И это очень здорово, когда к нам приезжают люди со всей России рассказал Терентьев

С февраля 2026 года музей присоединился к программе по реабилитации бойцов СВО.

В этом году у нас тысяча бойцов посетили наш музей… Мы не останавливаемся на этом, будем расширять инициативу… Мы хотим расширить программу, которая сейчас проходит по реабилитации раненых бойцов, предложить им экспозицию "Музей сословий России" добавил он

Также учреждение подготовило множество программ для детей по инициативе Министерства обороны РФ. Для них организовали мастер-классы.