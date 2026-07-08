Нарышкин: отступая по всем фронтам, противники России делают ставку на террор

Нарышкин заявил, что противники РФ при отступлении делают ставку на террор Нарышкин: отступая по всем фронтам, противники России делают ставку на террор

Москва8 июл Вести.Противники России, отступая по всем фронтам под ударами российской армии, делают ставку на террор против объектов культуры, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Нарышкин выступил на круглом столе, посвященном проблемам изучения, сохранения и восстановления объектов культурного наследия.

Преступные режимы, носители радикальных идеологий, ...часто выбирают в качестве объектов своих ударов социальные объекты, включая музеи, храмы и памятники сказал Нарышкин, его слова передает ТАСС

Он указал на разрушение Триумфальной арки в Пальмире, уничтожение мавзолеев в Тимбукту в Мали.

Преступные методы, применяемые сегодня боевиками неонацистского киевского режима, ставят их в тот же ряд, позорный ряд отметил Нарышкин

Директор СВР РФ напомнил, что еще в 2022 году боевики "Азова" (признан террористическим, запрещен в РФ) подожгли здание Мариупольского краеведческого музея, в марте 2025 года ВСУ был разрушен музей в Судже, 27 июня украинский беспилотник ударил по мемориальному комплексу "Самбекские высоты" в Ростовской области, а 10 июля при пожаре после удара БПЛА почти уничтожена панорама в Севастополе.

Ранее в СВР заявили, что удар по музею-панораме в Севастополе был спланированной провокацией с участием британцев.