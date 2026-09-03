Москва3 сен Вести.Партия "Единая Россия" высказалась в поддержку создания патриотического кино для сохранения исторической правды. Об этом сообщил представитель федеральной пятерки списка партии на выборах в ГД, Герой России Владислав Головин.

Головин 3 сентября посетил кинокомплекс "ВоенФильм Медынь" в Калужской области​​​.

"Единая Россия" поддержит создание патриотического кино для сохранения исторической правды цитирует Головина пресс-служба партии

Он указал, что защита традиционных ценностей и исторической памяти является приоритетом народной программы "Единой России".

По его словам, кино – это один из наиболее доступных и эффективных инструментов сохранения исторической правды, и поддержка патриотических фильмов необходима для воспитания молодого поколения. Головин убежден, что знание истории складывается не из сухих фактов, а при помощи ярких эмоциональных образов.

Кроме того, он уверен, что взращивание патриотизма в детях и молодежи является основой уверенного будущего.

Такую работу необходимо всеми силами поддерживать, чтобы мы были уверены, что мы внесли свой вклад в сохранение нашей истории и обеспечение преемственности поколений подытожил Головин

Ранее стало известно, что российское кино в прошлом году заняло большую часть внутреннего проката. Исследование, опубликованное на сайте Московской международной недели кино, показало, что отечественные фильмы обеспечили около 77% кассовых сборов и 79% посещаемости кинотеатров.