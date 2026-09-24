Москва24 сен Вести.Искусственный интеллект является очень важным вспомогательным инструментом в музейной среде. Об этом ИС "Вести" заявила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Ольга Галактионова.

Она подчеркнула, что применение ИИ открывает музеям значительные перспективы в разных сферах.

Это очень важно. Вспомогательный инструмент для нас по работе с фондами, по работе с маркетингом – это очень важный инструмент, повторюсь, который нам нужно использовать грамотно и в свою пользу… Но для музейной среды, для музеев, конкретно для Третьяковской галереи, использование инструмента искусственного интеллекта очень важно и нужно, потому что это открывает нам огромные исследовательские перспективы, огромные документальные, административные перспективы. Это очень важный инструмент, повторюсь, а не использование в качестве какого-то развлечения. Это коварство даже по отношению к искусственному интеллекту