Москва27 авг Вести.В эпоху развития искусственного интеллекта (ИИ) съемки настоящего кино в декорациях имеют особую ценность. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

Пока я глазом вижу, как искусственный интеллект рисует. Поэтому не знаю, что там в будущем будет. Но все-таки, на мой взгляд, если все будет нарисовано, это уже другое кино. Это называется мультипликация, анимация, вот что-то такое. А вот такое настоящее кино надо … снимать в декорациях, и, конечно, это большое искусство художников, декораторов, бутафоров, всех, кто создает вообще такие декорации. Это очень сложная работа … великолепная, филигранная работа