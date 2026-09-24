Москва24 сен Вести.Корпус Третьяковской галереи на Крымском валу не будут закрывать в год ее 170-летия, вместо этого там откроется специальная выставка, приуроченная к памятной дате. Об этом ИС "Вести" рассказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Ольга Галактионова.

Она добавила, что реставрация павильона начнется в следующем году, а вопрос переезда экспозиции сейчас прорабатывается.

Начало переезда и ремонта запланировано на следующий год … . Сейчас, в год 170-летия, конечно, мы не закроем Крымский вал, потому что это очень важная для нас площадка … . В этом году, у нас открывается большой проект, который станет, как говорят коллеги из кино, тизером ближайших нескольких лет стиля и направления. Одна часть будет на Кадашевской набережной, начиная с древнерусского искусства, а на Крымском валу будет представлен как раз стиль и направления XX века в полном объеме. Мы сейчас разрабатываем историю по переезду не только фондов, но и по переезду самой экспозиции заявила Галактионова

Ранее Галактионова рассказала о потенциале применения ИИ в музейной среде. По ее словам, это открывает огромные перспективы.