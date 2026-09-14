Москва14 сен Вести.Икона "Святая Троица" Андрея Рублева находится в реставрационных мастерских Троице-Сергиевой лавры. Ее состояние проверяют сотрудники Государственной Третьяковской галереи, сообщили ТАСС в пресс-службе галереи.

"Троица" находится в реставрационных мастерских Лавры, сотрудники Третьяковской галереи проверяют ее состояние говорится в сообщении

Ранее стало известно, что написанную Рублевым в XV веке икону "Святая Троица" изъяли из иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры на время анализа состояния климатической витрины. Специалисты приступили к плановой сверке состояния сохранности иконы, уточняли СМИ. Как пишет РБК, Третьяковская галерея вправе проводить такую сверку по договору с лаврой.