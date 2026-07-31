Из музея "Горки Ленинские" на время ремонта увезли Rolls-Royce Ленина

Автомобиль Ленина перевезли на временное хранение на время ремонта музея Из музея "Горки Ленинские" на время ремонта увезли Rolls-Royce Ленина

Москва31 июл Вести.Уникальный автомобиль Rolls-Royce Silver Ghost на полугусеничном ходу, находившийся в Государственном историческом музее-заповеднике "Горки Ленинские", впервые за 35 лет вывезен из Мемориального гаража в связи с предстоящим капитальным ремонтом здания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора музея Евгению Сарамуда.

В связи с предстоящим капитальным ремонтом гаража у нас появилась необходимость переместить автомобиль на временное хранение приводятся в сообщении слова директора музея

Машина не на ходу, поэтому был разработан специальный проект по ее перемещению.

15 специалистов установили "Роллс-Ройс" на специально изготовленную платформу, после чего подняли на манипулятор и перевезли к месту временного хранения.

Автомобиль планируется вернуть в музей в конце текущего года.