Москва31 июлВести.Уникальный автомобиль Rolls-Royce Silver Ghost на полугусеничном ходу, находившийся в Государственном историческом музее-заповеднике "Горки Ленинские", впервые за 35 лет вывезен из Мемориального гаража в связи с предстоящим капитальным ремонтом здания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора музея Евгению Сарамуда.
В связи с предстоящим капитальным ремонтом гаража у нас появилась необходимость переместить автомобиль на временное хранениеприводятся в сообщении слова директора музея
Машина не на ходу, поэтому был разработан специальный проект по ее перемещению.
15 специалистов установили "Роллс-Ройс" на специально изготовленную платформу, после чего подняли на манипулятор и перевезли к месту временного хранения.
Автомобиль планируется вернуть в музей в конце текущего года.