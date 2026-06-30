Стало известно, как продают авто самых известных коррупционеров в России KP.RU: конфискованные машины коррупционеров в РФ продают через аукционы

Москва30 июн Вести.Конфискованное имущество фигурантов громких коррупционных дел в России реализуют через государственные аукционы, однако эффективность таких продаж остается низкой. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на данные Счетной палаты и участников торгов.

По данным аудита Счетной палаты за 2025 год, в хозяйственный оборот на возмездной основе вовлекается менее 8% конфискованного имущества. Таким образом, если имущества конфискуют на 1 рубль, то продать на аукционе его смогут лишь на 8 копеек.

По словам руководителя компании "Кальмиус" Евгения Иванченко, на изъятые у коррупционеров автомобили сначала накладывают арест. Машины могут годами стоять на спецстоянках под открытым небом и приходить в негодность, ожидая конфискации. На торгах за такие автомобили можно выручить значительно меньше их первоначальной стоимости.

Издание также приводит несколько громких примеров. Так, родственники бывшей судьи Елены Хахалевой успели продать три особняка почти за 185 миллионов рублей до конфискации, а имущество экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, включая автомобили Bentley Continental GT и Bentley Mulsanne, реализовали через торги Росимущества. Mulsanne после уценки с 6,5 миллиона рублей до 2,6 миллиона в итоге был продан за 6,7 миллиона рублей из-за высокого спроса.

Также через аукционы реализовали имущество бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. В частности, его Mercedes-Benz S500 4MATIC 2015 года продали за 3,98 миллиона рублей вместо первоначальных 5,4 миллиона, а Porsche Cayenne GTS 2013 года – за 2,95 миллиона рублей при стартовой цене 3,14 миллиона.

Принять участие в таких торгах может любой гражданин, зарегистрировавшийся на портале torgi.gov.ru через "Госуслуги" и внесший задаток, который обычно составляет 10% от стоимости лота.