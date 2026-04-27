Редкий милицейский ВАЗ-2103 из СССР выставили на продажу за 7,5 млн руб Редчайший милицейский ВАЗ-2103 времен СССР продают за 7,5 млн руб

Москва27 апр Вести.Автолюбитель в Ростове-на-Дону выставил на продажу редчайший милицейский ВАЗ-2103 1974 года выпуска с минимальным пробегом за 7,5 миллиона рублей, следует из объявления на одном из агрегаторов.

Согласно фотографии, у машины оранжево-синяя раскраска служебного милицейского авто, надписи "милиция" и "ГАИ", а также советский герб и мигалка.

Автомобиль новый, раскраска милиция и герб с завода оригинальная, автомобиль стоит на учете, полностью исправен написал продавец

В объявлении указана стоимость машины 1974 года выпуска – 7,5 миллиона рублей, а также пробег - 825 километров. У нее механическая коробка передач и бензиновый двигатель мощностью 75 лошадиных сил.

За время своего существования машина сменила уже трех владельцев.

В апреле на продажу был выставлен Рижский вокзал в Москве за 4 млрд рублей.