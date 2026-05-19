Малолитражка Kia Picanto вернулась в Россию под другим именем

Москва19 мая Вести.Дилеры в нескольких регионах России начали предлагать к продаже компактный и маломощный автомобиль Kia Morning 2026 года выпуска — корейский аналог Kia Picanto. Об этом пишет "Российская газета", изучившая данные онлайн-площадок.

Kia Morning оснащена 3-цилиндровым атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,0 л мощностью 76 л.с., работающий в паре с классической 4-ступенчатой АКПП.

По данным издания, дешевле всего эту модель (в исполнении Trendy с тканевой обивкой салона) можно приобрести во Владивостоке. Там местная фирма просит за нее от 1,5 миллиона рублей. В Забайкальске такой же экземпляр обойдется на 200 тысяч рублей дороже.

Больше всего за Kia Morning просят в Москве. Один из столичных дилеров предлагает самый дорогой вариант Signature — с вентиляцией сидений, люком, круиз-контролем и кожаным салоном — за 2 950 000 рублей.

Ранее сообщалось, что Kia зарегистрировала в России новый товарный знак, предназначенный для обслуживания и ремонта автомобилей.