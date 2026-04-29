В Туле боевую машину "Катюша" вернули на место после капремонта

В Туле "Катюшу" возвращают на постамент после капремонта В Туле боевую машину "Катюша" вернули на место после капремонта

Москва29 апр Вести.В Туле макет боевой машины БМ-13 "Катюша" после реставрации вернулся на постамент на пересечении улиц Пролетарская и Демидовская Плотина. Об этом стало известно ИС "Вести".

На реставрацию "Катюша" отправилась 5 марта в преддверии 9 Мая. Также был отремонтирован сам постамент.

Легендарную установку времен Великой Отечественной войны приводили в порядок четыре специалиста. Они зачистили старую краску, восстановили крепления ракет, проварили швы и поврежденные коррозией элементы. Привели в порядок и надпись "За Тулу", значки гвардии и звезды на корпусах ракет.

На въезде в Пролетарский округ подлинная "Катюша" появилась в 1980 году. Позже оригинал убрали для участия в парадах.

В 2020 году был установлен точный макет БМ-13.