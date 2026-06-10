Историк: панораму в Севастополе уже реставрировали после фашистских бомбежек Историк Мягков рассказал, как панораму в Севастополе атаковали фашисты

Москва10 июн Вести.Атакованную дронами ВСУ панораму "Оборона Севастополя 1854–1855 годов" уже реставрировали после фашистских бомбежек в годы Великой Отечественной войны. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

В 1942 году во время налета фашистской авиации и артиллерийского обстрела панорама, созданная в начале 20 века Францем Рубо и изображающая бой за Малахов курган, загорелась. Уцелевшие две трети вывезли на корабле-лидере эсминцев "Ташкент".

Фашисты ожесточенно бомбили это здание. Панорама загорелась. И наши героические моряки, рискуя жизнью, спасли большую часть панорамы. Напомню, что это панорама [площадью] 1610 квадратных метров. И тогда было спасено около 1100 квадратных метров. Но это были куски: 86 кусков, пробитые осколками, обгоревшие рассказал Мягков

Панораму эвакуировали в Новороссийск, затем в Новосибирск и, наконец, в Москву. В Третьяковской галерее взялись за ее восстановление.

Ее восстановили и в 1954 году, опять торжественно, уже к столетию Севастопольской обороны, ее открыли. А сейчас мы видим опять, теперь уже укронацисты, тогда нацисты — метят самое дорогое, что у нас есть. Они метят в детей, в женщин и в нашу культуру. Они действуют так же, как действовали нацисты в годы войны отметил историк

Ранее стало известно, что помогло уцелеть фрагментам панорамы обороны Севастополя