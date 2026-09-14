Москва14 сенВести.Икону "Святая Троица", написанную Андреем Рублевым в XV веке, изъяли из иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры на время анализа состояния климатической витрины.
Как сообщает РБК, витрине может потребоваться ремонт, поэтому ее перенесли в мастерские на территории лавры.
По информации Московской патриархии, в данный момент производится плановая сверка состояния сохранности иконы.
Третьяковская галерея вправе проводить такую сверку по договору с лаврой, отмечает РБК.
С 1929 года икона хранилась в Третьяковской галерее. В начале 2024 года в преддверии Рождества икону сначала выставили в храме Христа Спасителя, а затем перевезли в Сергиев Посад.
Первая (и на тот момент последняя) сверка состояния сохранности "Троицы" проводилась летом 2025 года. Тогда специалисты выявили "некоторые изменения в состоянии сохранности" памятника.