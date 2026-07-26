Москва26 июл Вести.Оригинальные витражи Собора Парижской Богоматери будут заменены на стеклянные панно, которые вызвали споры в культурном сообществе. Об этом заявил режиссер Никита Михалков в авторской программе "Бесогон ТВ", сообщает ИС "Вести".

Он напомнил, что после пожара в Нотр-Дам де Пари в 2019 году президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в отреставрированном соборе будут установлены новые витражи. Для их создания была выбрана мастером француженка Клер Табуре. Однако ее работы вызвали возмущение со стороны деятелей искусства и культуры.

Михалков в эфире зачитал обращение президента организации Civitas International Алена Эскада (Alain Escada). Тот указывает, что на панно Клер Табуре изображены члены деструктивной секты Чарльза Мэнсона.

Табуре утверждает, что изобразила Деву Марию в окружении апостолов. Внимательное изучение ее эскизов витражей показывает скрытый подтекст, по сути, сатанинский. Вместо Пресвятой Богородицы Клэр Табуре изобразила Сьюзен Аткинс — преступницу из сатанинской секты, созданной Чарльзом Мэнсоном в 1960-х годах и совершившей жестокие убийства в 1969 году. Они убили беременную жену известного режиссера Романа Полански и их друзей в их же доме. Вокруг нее вместо апостолов Клер Табуре изобразила Чарльза Мэнсона, лидера этой секты, Стива Грогана, другого последователя этой секты, Алистера Кроули, известного сатанинского мага зачитал Михалков фрагмент обращения

Режиссер выразил недоумение, почему скандал вокруг сомнительных витражей не вызвал реакции у ЮНЕСКО.

Заметьте, это происходит все в стране, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО, той организации, о которой мы много раз говорили, которая изо всех сил якобы занимается охраной культурного наследия, природы, культурных памятников во всех странах, в том числе и у нас. Именно ЮНЕСКО запрещает нам строить гидроэлектростанции, железные дороги или проводить трубопроводы, мешая нашим стратегическим интересам отметил он

Фактически, добавил режиссер, ЮНЕСКО навязывает свои правила РФ, но при этом игнорирует кощунство в странах ЕС.

[ЮНЕСКО] делает все для того, чтобы, по крайней мере в нашей стране мы были ограничены в использовании собственных ресурсов, имеющих стратегическое значение для нашего настоящего и будущего. И в то же время чудом сохранившиеся оригинальные витражи сгоревшего Нотр-Дам де Пари они заменяют на сатанинскую подделку сказал он

Ранее Михалков призвал не испытывать иллюзий о доброжелательности других стран к РФ.