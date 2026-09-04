Москва4 сен Вести.В Дрездене вернули памятник Федору Достоевскому. Летом 2025 года его демонтировали в связи с работами у здания саксонского ландтага (регионального парламента), а теперь перенесли на новое место – к храму Русской православной церкви в честь преподобного Симеона Дивногорца. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие началось с богослужения в храме, после чего собравшиеся направились к монументу, возложили цветы и почтили память Достоевского, вспоминая его роль в развитии мировой литературы.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев назвал возвращение памятника вторым рождением монумента, подчеркнув неразрывную связь Дрездена с судьбой Достоевского. Он отметил, что Германия была важной частью биографии писателя, а культурные связи между странами долгие годы оставались мостом между народами.

Идея установки памятника Достоевскому в Дрездене родилась в 1996 году. Ее автором стал актер Леонид Монастырский, а воплотил замысел скульптор Александр Рукавишников. На монументе писатель предстает в глубокой задумчивости, глядя на реку Эльбу. Открытие состоялось 10 октября 2006 года при участии президента России и канцлера Германии и было посвящено 800-летию Дрездена, 185-летию Достоевского и 125-летию со дня его смерти.

Ранее лауреат российской премии "Читай Россию" и государственной премии Австрии в области художественного перевода Александр Ницберг сообщил, что Достоевский является самым популярным русским автором среди немецкоязычных европейцев.