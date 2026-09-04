Переводчик раскрыл, какие идеи из русской культуры пугают политиков на Западе Переводчик Ницберг: политики на Западе боятся идей из русской культуры

Москва4 сен Вести.Политики на Западе боятся ценностей, заложенных в русской культуре, в частности идеи абсолютной свободы. Об этом рассказал известный переводчик русской литературы на немецкий язык Александр Ницберг.

В беседе с РИА Новости он отметил, что в Европе деятели культуры сегодня продолжают ценить русское культурное наследие, несмотря на попытки политиков им помешать.

Они опасаются именно тех качеств русской культуры, о которых мы говорили: идеи абсолютной свободы, многоголосия, способности вместить разные точки зрения сказал Ницберг

Переводчик добавил, что на Западе часто искажают суть понятия Федора Достоевского "всечеловечность", ошибочно видя в нем идею превосходства русских над другими нациями. В действительности же, как объясняет переводчик, классик писал о способности понимать других, объединять людей и быть отзывчивым к чужому опыту.

Ранее Ницберг сообщил, что Достоевский является самым популярным русским автором среди немецкоязычных европейцев. По его словам, в этот список также вошли писатели Антон Чехов, Михаил Булгаков и Лев Толстой.