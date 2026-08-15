Москва15 авг Вести.Писатель Федор Достоевский является самым популярным русским автором среди немецкоязычных европейцев. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал лауреат российской премии "Читай Россию" и государственной премии Австрии в области художественного перевода Александр Ницберг.

По словам собеседника агентства, в список также вошли писатели Антон Чехов, Михаил Булгаков и Лев Толстой.

Но мне кажется, именно Достоевский занимает особое место сказал Ницберг

Ранее президент Финляндии Александр Стубб признался, что высоко ценит русскую культуру и историю.