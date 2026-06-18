В Нижегородской области проверяют сведения о краже икон со скитов староверов

Сведения о краже икон со скитов нижегородских староверов проверяет полиция В Нижегородской области проверяют сведения о краже икон со скитов староверов

Москва18 июн Вести.В Нижегородской области полиция проверяет сведения о краже памятных икон со скитов староверов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Информация о случившемся распространилась в местных сообществах в социальных сетях. В ней утверждается, что медные иконы, которые были поставлены в память о святых старцах, украдены на территории скитов — уединннных поселений монахов.

Появилась информация о хищении пяти памятных икон со скитов староверов в Семеновском городском округе… Информация, размещенная в открытых источниках, проверяется полицией говорится в Telegram-канале ведомства

Отмечается, что каких-либо заявлений по этому поводу правоохранители не получали.