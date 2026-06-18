Москва18 июнВести.В Нижегородской области полиция проверяет сведения о краже памятных икон со скитов староверов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Информация о случившемся распространилась в местных сообществах в социальных сетях. В ней утверждается, что медные иконы, которые были поставлены в память о святых старцах, украдены на территории скитов — уединннных поселений монахов.
Появилась информация о хищении пяти памятных икон со скитов староверов в Семеновском городском округе… Информация, размещенная в открытых источниках, проверяется полициейговорится в Telegram-канале ведомства
Отмечается, что каких-либо заявлений по этому поводу правоохранители не получали.