Москва16 сен Вести.Икону "Святая Троица" Андрея Рублева перенесли из храма в Троице-Сергиевой лавре в мастерские помещения для настройки работы ее капсулы. Об этом заявила директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова.

"Троица" в связи с корректировкой работы капсулы и ее технической настройкой находится в реставрационных мастерских лавры под контролем наших специалистов. Это технический момент. Контроль за иконой ведется весь период. Никто не будет рисковать состоянием нашей реликвии сказала Галактионова журналистам

Ранее сообщалось, что написанную Рублевым в XV веке икону "Святая Троица" изъяли из иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры на время анализа состояния климатической витрины. Проверку состояния иконы осуществляют сотрудники Третьяковки.