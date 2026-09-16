Москва16 сенВести.Икону "Святая Троица" Андрея Рублева перенесли из храма в Троице-Сергиевой лавре в мастерские помещения для настройки работы ее капсулы. Об этом заявила директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова.
"Троица" в связи с корректировкой работы капсулы и ее технической настройкой находится в реставрационных мастерских лавры под контролем наших специалистов. Это технический момент. Контроль за иконой ведется весь период. Никто не будет рисковать состоянием нашей реликвиисказала Галактионова журналистам
Ранее сообщалось, что написанную Рублевым в XV веке икону "Святая Троица" изъяли из иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры на время анализа состояния климатической витрины. Проверку состояния иконы осуществляют сотрудники Третьяковки.