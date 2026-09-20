Доступ к мощам Донского в Храме Христа Спасителя приостановлен

Доступ к мощам Дмитрия Донского приостановлен, названы причины этого Доступ к мощам Донского в Храме Христа Спасителя приостановлен

Москва20 сен Вести.Доступ к мощам великого князя Дмитрия Донского временно прекращен в Храме Христа Спасителя в Москве. Об этом пишет РБК со ссылкой на председателя информационной комиссии Московской городской епархии, священника Александра Волкова.

По его словам, мощи временно убрали после того, как храм покинули мощи другого святого – Спиридона Тримифунтского.

Волков сказал, что когда будет определено место постоянного нахождения мощей Донского, святыня снова станет доступна православным христианам.

Этот перерыв носит чисто организационный характер сказал собеседник журналистов

В июле при реставрационных работах в Архангельском соборе Московского Кремля обнаружили саркофаги с останками трех князей, включая Дмитрия Донского. Историки отметили, что останки великого князя – в состоянии редкой сохранности. Эксперты смогли описать предположительную внешность исторической личности и порассуждали о причинах смерти князя.

Мощи святого Спиридона Тримифунтского прибыли в Россию в августе с греческого острова Корфу, а 20 сентября святыня покинула РФ.