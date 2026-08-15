В Русском музее показали грани женской сущности в образах картин "Проявить женскую сущность": в Русском музее объяснили цель новой выставки

Москва15 авг Вести.В Русском музее выставку "Великая. Образ женщины в русском искусстве" открывает полотно "Неизвестная" художника Ивана Крамского. Образ женщины, будоражащей умы, задал общий тон экспозиции, посвященной проявлению женского характера. Об этом заявил ИС "Вести" заместитель генерального директора Государственного Русского музея по научной работе Григорий Голдовский.

На выставке представлено более 300 произведений искусства, посвященных женщинам разных эпох и сословий. Экспозиция показывает, как в разных исторических контекстах раскрывались три женских качества, указал он.

Героини - персонажи, которые благодаря общественному положению, состоянию или личной активности смогли ярче всего проявить свою женскую сущность: гуманизм, материнство и милосердие подчеркнул Голдовский

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