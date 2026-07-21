В Музее декоративного искусства отметили тренд на новый русский стиль В Музее декоративного искусства отметили популярность нового русского стиля

Москва21 июл Вести.Сегодня в России наблюдается тренд на новый русский стиль, отметила в беседе с ИС "Вести" директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина.

По ее словам, миссия музея — сохранение образцов культурного наследия России.

Сегодня пришел новый запрос на новый русский стиль. Мое мнение как искусствоведа: в развитии истории искусств есть некие циклы. Мы как музей отвечаем за сохранение высоких образцов нашего культурного наследия в части народно-художественных промыслов рассказала Рыбкина

Музей декоративного искусства сегодня отмечает 45 лет с момента основания. Центральным событием праздничной программы стало выступление оперной певицы Хиблы Герзмава в сопровождении Большого джазового оркестра Петра Востокова.