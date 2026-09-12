Москва12 сен Вести.В России появится школа по обучению и переподготовке реставраторов, в которой будут преподавать действующие мастера со всей страны. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Союза музеев России Алена Ясинская.

У школы не будет постоянного места работы – она будет действовать в разных регионах России. В Союзе музеев надеются, что в конце октября первая школа проекта пройдет в Санкт-Петербурге. Обучение будет длиться восемь месяцев и разделено на несколько модулей, посвященных различным материалам для реставрации.

Это обучение - достаточно уникальная история, потому что существует много программ для студентов, а именно для действующих реставраторов не так много. Мы хотели бы запустить это масштабно, на всю Россию и сделать проект постоянно действующим уточнила Ясинская

Союз музеев России объединяет музеи России как общественные институты. Его членами являются более 580 музеев из 89 субъектов страны.