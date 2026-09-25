Москва25 сен Вести.На Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур стабильно приезжает большое количество представителей из других стран, что доказывает востребованность русской культуры в мире. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

На форум приезжает стабильно большое количество стран. Стабильно большое количество наших друзей… К нам приехало более 70 стран. Они продолжают оставаться нашими друзьями, продолжают оставаться в нашей обойме, и это подтверждение того, что Россия и российская культура востребованы в мире сообщила она

Кроме того, форум по-прежнему посещают и представители из недружественных стран, отметила вице-премьер.

К нам по-прежнему приезжают и из недружественных государств. Мы не афишируем, какие это государства, но коллеги, деятели культуры приезжают, с удовольствием принимают участие в дискуссиях подчеркнула Голикова

На форуме обсуждают не только культуру, но и ведутся разговоре об общем мироустройстве и налаживанию отношений между государствами, добавила она.

Несмотря на то, что это культурный форум, сами дискуссии звучат шире через музыку, театр, музыкальное искусство, образование и так далее. Мы слышим общую риторику об устройстве, о том, как должен быть устроен мир и что культура, в принципе, и вот этот диалог гуманитарный содействует налаживанию отношений. На самом деле, это, наверное, главный результат форума подытожила вице-премьер

XII Международный форум объединенных культур проходит 24–26 сентября в Санкт-Петербурге. Тема мероприятия в этом году обозначена, как "Объединенные культуры – общие ценности". В программе заявлены дискуссии о культурном наследии, взаимодействии культуры и бизнеса, развитии современной культурной среды и влиянии искусственного интеллекта.