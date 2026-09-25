Москва25 сен Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что цифровую модель "Пушкинской карты" можно адаптировать под требования любой страны. Об этом он сказал на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

По словам главы государства, Россия открыта к сотрудничеству в сфере культуры и готова делиться эффективными практиками, в том числе опытом реализации "Пушкинской карты".

Программа позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет посещать учреждения культуры за счет государственной поддержки. Путин отметил, что карта помогает сделать культуру частью повседневной жизни школьников и студентов, а также дает им возможность знакомиться с культурными достижениями через личный опыт.

Мы готовы делиться этими наработками, тем более что цифровая модель "Пушкинской карты" легко адаптируется для других стран. Можно менять номинал, возрастные рамки, список учреждений, сохраняя принцип: прямой доступ к культуре и свобода выбора сказал президент

Среди других российских практик Путин назвал передвижные культурные центры и мобильные библиотеки.

XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит 24-26 сентября.