Путин: в РФ готовят стратегии развития архивной, театральной и музейной отраслей

Путин сообщил о подготовке стратегий развития трех сфер культуры Путин: в РФ готовят стратегии развития архивной, театральной и музейной отраслей

Москва25 сен Вести.В России проходит подготовка стратегий развития архивной, театральной и музейной отраслей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном форуме объединенных культур.

По словам главы государства, стратегии развития отдельных отраслей культуры разрабатываются в дополнение к действующей Стратегии государственной культурной политики до 2030 года.

Готовятся стратегии развития архивной, театральной и музейной сфер сказал Путин

Он отметил, что аналогичные документы уже запущены в библиотечном деле и креативных индустриях. Одним из ключевых направлений во всех этих стратегиях президент назвал подготовку кадров.

Во время выступления российский лидер также указал на роль культуры в преодолении противоречий между государствами.