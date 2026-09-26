Москва26 сен Вести."Пушкинская карта" решает проблему организации культурного досуга для школьников и студентов, для которых пользование такой картой уже стало обыденностью. Об этом журналисту информационной службы "Вести" Александре Суворовой заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

По словам Любимовой, властям важно следить за тем, чтобы карта оставалась технологичной и удобной.

Вы понимаете, что такое ["Пушкинская карта"] для молодого поколения? Во-первых, для них это сразу уже обыденность. Поэтому нам нужно очень следить за тем, чтобы она была технологична, удобна, здорово сделана, работал тот самый банковский эквайринг. Кто-то скачивает приложение, кто-то получает карту как таковую, такую самую, что ни на есть настоящую, выбирая дизайн этой карты – это тоже все продумано и придумано для нашей целевой аудитории с 14 до 23 лет. Это уже хорошая привычка заявила она

Министр отметила, что карта открывает возможности для походов в театры и музеи, решая проблему нехватки средств у молодежи.

Во-первых, можно сходить на свидание. Во-вторых, … вы помните проблему учителя литературы и истории, как организовать культурный поход: опять с родителей просить эти деньги на билет? Эта проблема решена для школьников, эта проблема решена для студентов, это возможность студентов, и я все время про это напоминаю. И мы, наверное, все как в прошлом студенты помним, когда деньги есть либо на сосиску в тесте, либо на билет. Ну, конечно, как правило побеждает сосиска в тесте, и понять можно, но очень же важно на самом деле, чтобы эта возможность была – ходить студентам творческих вузов в учебные театры, в гости друг к другу сказала Любимова

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур заявил, что цифровую модель "Пушкинской карты" можно адаптировать под требования любой страны.