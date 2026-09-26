Москва26 сен Вести.Министерство культуры РФ не боится цифровизации и делает все, чтобы его услуги становились более доступными и комфортными для граждан. Об этом журналистке ИС "Вести" Александре Суворовой рассказала министр культуры Ольга Любимова.

Она отметила, что сейчас идет работа над цифровизацией библиотек для того, чтобы пользователи сохраняли возможность читать книги из онлайн-архивов.

Добавляются новые экспонаты, параллельно происходит цифровизация... [появляются] возможности на порталах НЭБ (Национальной электронной библиотеки) и Культура.рф почитать книгу. И не только платно. Очень важно, что есть специальные приложения, ресурсы, которые позволяют [читать] в электронном виде. Вы видите этих людей, которые читают в самолете, которые читают в поезде, которые читают в транспорте заявила Любимова

Она добавила, что для министерства важно обеспечить школьникам возможность читать литературу, заданную на лето, даже если они находятся не дома.

Очень важно, чтобы благодаря интернету это была и бесплатная возможность, чтобы у ребят, которые уезжают, например, на каникулы, была возможность там всю литературу, которую задали педагоги, прочитать, например, если взяли с собой планшет, да? Это же тоже необходимо... Мы в этом смысле цифровизации не боимся рассказала министр

Глава Минукультуры рассказала, что сейчас многие театры стали просить заснять их концерт, чтобы потом показывать зрителям в других регионах в дистанционном формате.

Это не просто видеофиксация того, что происходит на сцене, это отдельное художественное произведение, которое позволяет людям, у которых нет, например, возможности посетить премьеру, пойти в кинотеатр и насладиться замечательной постановкой с потрясающими артистами. Еще до COVID, я помню, как спорно к этому относилось профессиональное сообщество. Теперь, наоборот, художественные руководители театра говорят: "Не забудьте, пожалуйста, и наш спектакль снять, и запомнить и дать возможность людям в разных регионах посмотреть не только благодаря гастролям" подчеркнула Любимова

Ранее министр заявила, что на прошедшем в Санкт-Петербурге Форуме объединенных культур большое внимание уделялось теме ИИ. По ее словам, не было ни одного стенда, где бы не затрагивалась эта тема