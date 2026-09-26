Москва26 сен Вести.Прошедший в Санкт-Петербурге Форум объединенных культур был невероятно интеллектуальным, не было ни одной панели, где не присутствовала бы тема ИИ. Об этом журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказала министр культуры Ольга Любимова.

Она добавила, что важность использования ИИ оценили даже в творческой сфере.

Он был невероятно интеллектуальным, в том числе обогащенным искусственным интеллектом, если вы обратили внимание, потому что не было такой панели, на которой не звучала бы и не присутствовала бы темы искусственного интеллекта, и даже ярые наши борцы, например, представители блока, который занимается творческим образованием, в конечном итоге [ректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина] Семен Ильич Михайловский... вчера, подводя итоги, говорил о том, что действительно есть очень серьезные направления и очень интересные, связанные с искусственным интеллектом, и в образовании тоже, конечно рассказала Любимова

Ранее народный артист РФ Евгений Миронов рассказал, что в Театре Наций пройдет конкурс сценических экспериментов с ИИ. Он отметил, что эта тема актуальна не только в Театре Наций.