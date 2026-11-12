Москва12 нояВести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала новое селфи в своем Telegram-канале. Поводом для фотографии стало посещение кинопремии "Бриллиантовая бабочка".
Давно не баловала(сь) селфи. С поводами проблема, не скрою — все рабочие, серьезные, сложные. А тут, как говорится, сам Бог велел - кинопремия "Бриллиантовая бабочка"написала Захарова
Ранее Мария Захарова высказалась по поводу неприязни украинского языкового омбудсмена Елены Ивановской к русскому языку и процитировала советскую комедию "Мимино".