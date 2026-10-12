Москва12 октВести.Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала особенности национального характера, обратив внимание на автомобилиста в кабриолете во время дождя. Публикацию с соответствующим снимком дипломат разместила в Telegram-канале.
Она призналась, что была впечатлена стойкостью соотечественника, который ехал в открытом кабриолете под октябрьским дождем.
Уважаюнаписала Захарова
К записи официальный представитель ведомства прикрепила кадр с одной из московских улиц в пасмурный день. На фото запечатлен белый кабриолет, движущийся по трассе.
Ранее Захарова показала белорусский топор-колун, которым будет "рубить правду-матку".