Захарова оценила "наш характер" москвича, который ехал в кабриолете под дождем

Захарова с юмором оценила стойкость водителя кабриолета под дождем в Москве Захарова оценила "наш характер" москвича, который ехал в кабриолете под дождем

Москва12 окт Вести.Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала особенности национального характера, обратив внимание на автомобилиста в кабриолете во время дождя. Публикацию с соответствующим снимком дипломат разместила в Telegram-канале.

Она призналась, что была впечатлена стойкостью соотечественника, который ехал в открытом кабриолете под октябрьским дождем.

Уважаю написала Захарова

К записи официальный представитель ведомства прикрепила кадр с одной из московских улиц в пасмурный день. На фото запечатлен белый кабриолет, движущийся по трассе.

Ранее Захарова показала белорусский топор-колун, которым будет "рубить правду-матку".