Захарова предложила перевести "Умку" на иностранные языки Захарова предложила показать новую версию "Умки" по всему миру

Москва4 ноя Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с инициативой представить новую киноверсию мультфильма "Умка" зрителям в разных странах. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

К публикации Захарова приложила трейлер новой версии "Умки".

Вот это да! Умка с нами. С 1 января легендарный медвежонок придет к нам снова уже в кинематографическом образе. Надо бы на языки перевести и направить в кругосветное путешествие написала она

Выход мультфильма в кинотеатрах запланирован на 1 января. Над его созданием работает кинокомпания "1-2-3 Production".

Ранее генпродюсер фестиваля молодого кино "Новое движение" Артем Михалков заявил, что новый "Умка" создается ради хороших впечатлений и эмоций зрителей.