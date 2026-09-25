Захарова заявила, что ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ стоит проверить уровень агрессии в Эстонии

Захарова призвала ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ проверить агрессию эстонской молодежи Захарова заявила, что ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ стоит проверить уровень агрессии в Эстонии

Москва25 сен Вести.ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ стоит направить в Эстонию мониторинговую миссию для проверки уровня ненависти у местной молодежи. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала видеоролик, в котором эстонские подростки на вопрос о том, какую страну они хотели бы стереть с лица Земли, отвечают: "Россия".

На мой взгляд, повод для ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ направить в эту страну мониторинговую миссию, озаботиться уровнем ненависти, агрессивной риторики у молодежи, образовательными программами, которые приводят к такому эффекту написала Захарова в Telegram-канале

Она подчеркнула, что много лет местных подростков учили отвечать именно так.

Вот такой гитлерюгенд получился. Адольф Гитлер 85 лет назад отвечал точно так же добавила Захарова

Ранее ирландский журналист Чей Боуз, высказываясь о словах министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны о падении украинских дронов на территории страны, призвал изучать уровень помешанности на Украине и русофобии в этой прибалтийской республике.