Захарова пошутила над неприязнью Ивановской к русскому языку фразой из "Мимино"

Захарова ответила на неприязнь Ивановской к русскому фразой из советской комедии Захарова пошутила над неприязнью Ивановской к русскому языку фразой из "Мимино"

Москва12 ноя Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась по поводу неприязни украинского языкового омбудсмена Елены Ивановской к русскому языку и процитировала советскую комедию "Мимино".

Она напомнила, что Ивановская назвала использование русского языка на Украине "психологической угрозой", и сравнила позицию языкового омбудсмена со словами одного из героев фильма, которые он произносит во время судебного заседания.

Напоминает известную фразу из фильма "Мимино", когда герой говорит, что такую личную неприязнь испытывает, что аж кушать не может. Вот это прям про Елену Ивановскую сказала Захарова в ходе брифинга

Дипломат также предположила, что действия украинских чиновников в отношении русского языка и их попытки искоренить его, вероятно, связаны "с началом осеннего обострения".

Ранее Мария Захарова сравнила стремящиеся присоединиться к переговорам по Украине европейские страны с "человеком в крови".