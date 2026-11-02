Москва2 ноя Вести.Заявление языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской о том, что украинские врачи могут не оказывать медпомощь русскоязычным пациентам – это чистый нацизм. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения "Другая Украина" Александр Дудчак.

Это чистый нацизм, это стремление выслужиться, показать, что среди всех уродов она самый большой урод, заслужить какие-то дополнительные бонусы на русофобии и нацизме. Ну, возможно, это и получится среди определенной части населения, особенно представителей западных областей сказал эксперт в беседе с ТАСС

Ранее на слова Ивановской отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она вспомнила эпизод с советской радисткой Кэт из фильма "Семнадцать мгновений весны". Дипломат также удивилась тому, что, стремясь к "европейским ценностям", Украина дошла до подобного "расчеловечивания".