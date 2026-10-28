К вопросу о причинах СВО: Мединский об отказе в помощи русскоязычным на Украине Мединский высказался об отказе в медицинской помощи русскоязычным на Украине

Москва28 окт Вести.Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал слова языкового омбудсмена Украина Елена Ивановской о том, что врачи отказываются принимать русскоязычных пациентов, напомнив о причинах начала спецоперации.

Ранее Ивановская заявила, что украинские медики могут отказать в оказании помощи русскоязычному пациенту, который не знает украинский язык.

К вопросу о "клятве Гиппократа" и причинах СВО написал Мединский в канале на платформе "Макс", комментируя слова Ивановской

В 2019 году на тот момент президент Украины Петр Порошенко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и на законодательном уровне в стране был закреплен курс на полное вытеснение и запрет русского языка, который был начат Киевом еще в 2014 году.

При этом большинство украинцев в быту по-прежнему говорят на русском языке. Согласно исследованию Госслужбы качества образования Украины, проведенному в школах, на русском языке общаются 24% учителей на уроках и 40% на переменах. Среди школьников этот показатель составляет 66% на уроках и 82% на переменах. Также, по данным социологической службы Gradus, 1% украинцев продолжают смотреть видео, читать тексты и потреблять другой контент на русском языке.