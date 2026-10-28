Москва28 окт Вести.Политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в беседе с ИС "Вести" указал на двойные стандарты Украины в языковом вопросе.

По его словам, киевский режим реагирует на использование русского языка на Украине по-разному — в зависимости от рода деятельности говорящего.

Если вы сидите в окопе, стреляете в русских и материте их по-русски, то, пожалуйста, действительно, никто вас трогать не будет. Если вы в той же самой форме даете интервью украинскому телевидению и говорите по-русски, то вас стерпят, но будут спрашивать: "А почему это он говорит по-русски? Может быть, он недостаточно патриотичен". Но если вы занимаете какую-то должность, то, обращаю ваше внимание, пока Зеленский был клоуном, он говорил по-русски, а когда он стал президентом, он сразу же начал чирикать по-украински. Сейчас они просто добрались до быта. Запрещают обслуживание в магазинах на русском языке, обслуживание в ресторанах. Осталось только залезть под одеяло рассказал Ищенко

Он обратил внимание, что основатели украинского государства делали акцент на переобучении русскоязычного населения, а это, как заявил эксперт, 86% жителей Украины. Но, по его словам, заставить всех немедленно сменить язык общения физически невозможно.

Ранее украинский омбудсмен Елена Ивановская признала право врачей не лечить русскоязычных пациентов. Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав слова Ивановской нацизмом.