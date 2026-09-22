Москва22 сен Вести.Согласно действующей конституции Украины, государство обязано способствовать развитию и защите русского языка, однако совершенно противоположная политика киевского режима является проявлением нацизма. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Он напомнил, что после Второй мировой войны ни в Европе, ни в СССР не было запретов в отношении немецкого языка аналогичных тем, которые сегодня вводят на Украине в отношении русскоязычного населения.

Статья десятая [конституции] гласит, что государство способствует развитию и распространению русского языка. А то, что они законами запрещают русский язык… это попахивает нацизмом и фашизмом. Реально превратили Украину в концлагерь, где там в бараках у них, оказывается, есть люди второго сорта… Кстати, Украина – это первое в мире государство, которое запрещает язык. Даже после Второй мировой войны немецкий язык никто не запретил ни в Европе, ни в Советском Союзе и так далее сообщил Олейник

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что на Украине основной упор делается на изучение английского языка. А родной язык нужен украинцам только для того, чтобы отличать "своих" от "чужих", уточнил дипломат.