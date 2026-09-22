Москва22 сен Вести.Ситуация с русским языком на Украине сегодня такая же, как во времена Великой Отечественной войны. Киевский режим запрещает его под давлением Запада. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил политический обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов.

Он напомнил, что в годы войны оккупанты насаждали на Украине немецкий и итальянский языки. Сегодня ситуация повторяется, только населению навязывается английский.

Сентябрь 1941 год... Отдел геббельсовской пропаганды - газета "Украинское слово", издававшаяся походными группами организации украинских националистов, запрещенных в России… Какие языки должны учить [украинцы] — своих союзников: немецкий и итальянский. Вот вывески на немецком и итальянском языке, пожалуйста, сколько угодно. Русский язык, родной язык этих территорий, вот он должен быть запрещен. Прошло 85 лет, ничего не изменилось в этом подходе... Только теперь не немецкий и итальянский, а английский. Соответственно все то же самое: кто владеет Украиной, вот тому мы и будем, значит, кланяться в пояс и будем исполнять их приказы. А русский язык, родной язык этого населения нужно забыть. И кто-то там не будет говорить, что это не нацистская Украина, что там не те же самые традиции, лозунги, идеи прокомментировал Корнилов

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что украинский язык на Украине становится промежуточным и весь упор делается на изучение английского. По его словам, родной язык нужен населению лишь для того, чтобы отличать "своих" от "чужих".